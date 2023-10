Milan senza Maignan e Sportiello | “Mirante può essere una risorsa”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo, fermo per squalifica, ilperde anche il secondo portiereper infortunio, in vista del big match di domenica sera contro la Juve. Giocherà il quarantenne… Un bel problema per Pioli: il terzo portiere rossonero ha disputato colun solo minuto in carriera e ha giocato l’ultima da titolare due anni e mezzo fa. I tifosi sono in ambascia: possono fidarsi di Antonio, che non gioca 90? da aprile 2021, quando ancora vestiva la maglia della Roma?, terzo portiere del(LaPresse) – interlive.itRisponde a queste domande un ex Juventus: Alessandro Birindelli. Il pisano, oggi dirigente sportivo, ha parlato in diretta ai microfoni di TvPlay. “Penso che Antonio ...

... per i fatti accaduti,precedenti. Stando a casa nostra e sempre in tema azzurro, l'alterco Ruggeri - Nasti, con l'attaccante scuolache ha causato la rottura del setto nasale dell'...

Milan, Maignan e Theo out con la Juve: che fatica senza di loro in passato Sky Sport

Milan, a disposizione Kalulu, Krunic e Okafor; più indietro Ruben | PM Pianeta Milan

Era la prima presenza con la maglia del Milan, dopo due anni di assenza da una partita ufficiale ... Il rumeno però era sempre stato il secondo, senza infortuni, mentre Sportiello ora "ha riportato ...(ANSA) - ROME, OCT 19 - Milan is set to banish cars from its city centre by the middle of next year, Mayor Giuseppe Sala said on Thursday. "It is clear that the (ecological) transition requires work, ...