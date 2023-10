Milan | retroscena sorprendente su Berardi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pulisic e Chukwueze per Messias e Saelemaekers, questa é stata svolta voluta dalla nuova dirigenza dela destra. Gli ex Maldini...

... curiosità e. Eri uno dei giocatori più importanti del Parma più forte della storia. ... perché in quei giorni stavo per andare al. Sacchi mi disse di parlare con i dirigenti rossoneri, ...

Giuseppe Sala sostiene il candidato di sinistra, ma il primo cittadino brianzolo non sa ancora per chi votare: «Abbiamo scritto più volte a Schlein. Il radicale non è forte sui diritti sociali» ...Milan, Olivier Giroud ha speso parole al miele per il suo omologo interista Marcus Thuram. Vediamo le sue parole. Scorre il sangue del fair play nelle vene di Olivier Giroud. Da sempre mite nel ...