Milan | Pioli sorride a metà | una buona e una cattiva notizia per i rossoneri

Leggi su serieanews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tengono banco gli infortunati in casaspera di poter recuperare Loftus Cheek per la sfida della 9^ giornata di campionato contro la Juventus. Occhio alle ultime indiscrezioni dall’infermeria rossonera. Buone notizie pere per i tifosiper quel che riguarda Loftus Cheek. L’ex Chelsea, di fatto, ha smaltito il recente infortunio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.