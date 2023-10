Milan | ora è psicodramma in porta | chi gioca contro la Juventus?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo una settimana trascorsa all'insegna delle rivelazioni di Fabrizio Corona sullo scandalo calcioscommesse, è quasi tempo di tornare in campo. Domenica 22 ottobre, allo stadio San Siro, andrà in scena una classica del nostro campionato:. I bianconeri arrivano piuttosto acciaccati al prestigioso appuntamento. Con la squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli e dopo gli infortuni di Federico Chiesa e Danilo, la Vecchia Signora rischia di scendere in campo con diverse riserve. Ma non va certamente meglio ai rossoneri. Ilè in totale emergenza. Il surreale match di Genova ha sìto i 3 punti aello, ma ha anche segnato a referto le squalifiche di Theo Hernandez e Mike Maignan, due pedine fondamentali della squadra di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero dovrà completamente ...