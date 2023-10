Milan | Loftus Cheek | “Siamo i più forti Leao il più bello | Maignan il leader”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Rubensi prepara a rientrare in campo dopo l’infortunio: l’inglese dovrebbe infatti farcela per la partita di San Siro contro la Juventus. L’ex Chelsea è diventato in fretta un simbolo per il centrocampo di Stefano Pioli che lo ha da sempre corteggiato e ad agosto finalmente avuto. Nell’edizione di sabato di Sport Week ci sarà spazio per un’intervista esclusiva ache ha parlato della forza dele del gruppo rossonero, unito più che mai. Queste alcune delle sue parole: “Sento il Diavolo in me. Qui sono libero, è come tornare bambino.i più. Florenzi il più matto,il più, Adli il più elegante,il“. SportFace.