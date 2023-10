Milan-Juventus | Mirante ha ottimi numeri contro i bianconeri Il dato

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La brutta tegola per il, ovvero l’infortunio di Marco Sportiello, non deve demoralizzare i rossoneri. Certo, non avere a disposizione né Maignan (out per squalifica) né l’ex Atalanta proprio per un big match come quellolanon è una bella notizia; ma idi Antoniola Signora sono assolutamente positivi e confortanti. Nello specifico, l’estremo difensore ha giocato ben 22 partitee per 5 volte ha fatto registrare un clean sheet. Non è esattamente un dettaglio: ricordiamo infatti che il classe 1983 ha sfilavestendo le maglie di Siena, Sampdoria, Bologna e Parma. Ovvero tutte squadre decisamente inferiori come livello ai piemontesi. Ecco perché ...