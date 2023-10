Milan-Juventus | Milik titolare insieme a Vlahovic

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 19 ottobre 2023)conterà molte assenze, tra giocatori infortunati e squalificati. Ilsoprattutto dovrà fare a meno di Maignan e Theo Hernandez per squalifica, e di Chukwueze per infortunio. A questi si è aggiunto anche il forfait di Marco Sportiello, che lascerà il posto in porta ad Antonio Mirante. Latutto sommato ha ben poco da lamentarsi. Certo, Allegri dovrà rinunciare a Danilo e Chiesa, ma potrà contare su una coppia d’attacco decisamente affidabile:. Il centravanti polacco infatti saràdomenica sera a San Siro. Il tecnico bianconero sembra orientato a schierare l’ex Napoli e Marsiglia dal primo minuto per sopperire alla sempre più probabile assenza di Federico Chiesa. Al suo fianco, con il serbo che ...