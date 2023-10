Milan-Juventus | le origini della rivalità

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Herbert Kilpin, fondatore e primo allenatore del, ha cominciato la sua carriera giocando nel Nottingham e nella Garibaldi, due squadre inglesi entrambe contraddistinte dalla divisa rossa. Da qui l’ideatore dell’ACscelse lo stesso colore per il club italiano di sua fondazione, una squadra di diavoli in cui il rosso rappresentava il fuoco e il secondo colore, il nero, la paura provocata negli avversari. Tutt’oggi è incisa nel cuore di ogni tifoso rossonero la sua celebre frase: «Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno rosso come il fuoco e nero come la paura che incuteremo agli avversari». Rivale di entrambe le squadre di Kilpin era all’epoca il Notts County, storico club dalle divise bianconere ereditate poi dalla. L’astio fra rossoneri e bianconeri ha dunque radici profonde e rimane ancora vivo ai ...