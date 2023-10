(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'ultima volta cheè valsa il titolo era il 2012 e finì col gol di Muntari non visto. Ora può contare per la vittoria finale

Occhi puntati su in casa . L'attaccante ieri si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri nell' impegno sul campo delalla ripresa del campionato. I bianconeri hanno dovuto fare a meno del serbo già contro Atalanta e Torino ma ora Dusan è pronto a tornare e guidare il reparto offensivo. Vlahovic, il post sui ...

Milan-Juventus, dopo anni lo Scudetto è di nuovo nell’aria Pianeta Milan

Due settimane di stop, ma sono sembrate un'eternità. Dopo le vicende del caso scommesse e la brutta sconfitta dell'Italia nelle qualificazioni a Euro 2024, la Serie A è pronta a tornare in campo con i ...Dopo la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello dovrebbe essere Mirante il titolare in porta per la sfida del Milan contro la Juventus. Ma da quello emerso nelle ultime ore anche il 40enne ...