Milan-Juve | emergenza in porta per rossoneri nel big match di domenica 22 ottobre

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Ilcostretto a schierare il terzo portiere, Marco Mirante, nelin programma contro lantus22, nel posticipo della nona giornata della Serie A 2023-2024. Oltre al portiere titolare Mike Maignan, squalificato dopo l’espulsione nella gara vinta 1-0 sul campo del Genoa, ilavrà a disposizione nemmeno la sua riserva Marco Sportiello. Il 31enne lombardo ha infatti rito la lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e non potrà essere a disposizione di Stefano Pioli. Ingiocherà quindi il terzo portiere Marco Mirante. Il quarantenne estremo difensore vanta solo una presenza in rossonero, in occasione dell’ultima giornata della passata stagione, dove è entrato al posto di ...

Oltre al portiere titolare Mike Maignan, squalificato dopo l'espulsione nella gara vinta 1 - 0 sul campo del Genoa, ilavrà a disposizione nemmeno la sua riserva Marco Sportiello. Il 31enne ...

Offerta Dazn: piano Standard in prova a 19,90 euro per tre mesi. Milan-Juve con lo sconto Virgilio Sport

Domenica sera a San Siro va in scena Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di campionato. Dopo molto tempo la sfida tra rossoneri e bianconeri torna ad avere un valore d’alta quota in ...Tutti i tifosi della Juve sono in ansia per le condizioni di Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus ha dato forfait nell'ultima gara dei bianconeri in Serie A contro il Torino a causa di un ...