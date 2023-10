Milan | contro la Juve Pioli può provare un azzardo in porta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Stefanoprepara la sfida delallae per laha fuori sia Maignan che Sportiello: possibile sorpresa tra i pali? Domenica sera ilaffronterà lain campionato e i rossoneri hanno un problema in, conche dovrà fare i conti con la squalifica di Maignan e l’infortunio di Sportiello. Per sostituirli l’indiziato principale è Mirante ma occhio alla possibile decisione che spiazzerebbe i più. A rivelarla è Manuele Baiocchini di Sky Sport. Nonostante infatti Mirante sarà al 90% titolare, esiste una piccola chance per Lapo Nava, portiere classe 2004 della primavera. «Giocherà Mirante al 90% ma lasciamo una piccola chance, un 10%, per Lapo Nava. Lanciarlo in un...