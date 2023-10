Milan | brutte notizie | Pioli perde l’attaccante per un mese

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Terminata la pausa per le Nazionali tutte le squadre fanno i conti con gli acciacchi e gli infortuni rimediati dai propri giocatori Tutto pronto per la ripartenza dei campionati. Dopo la seconda sosta per le nazionali, a cui seguirà una terza a novembre, i club sono pronti a riabbracciare tutti i loro giocatori in vista Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.