Migranti | frasi shock in tv del consigliere veneto Barbisan | «I neri alle donne piacciono per le doti là sotto»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) «I ragazzotti, anzi bisogna dire di colore adesso, forseperché hanno un’altra dote, dai!». È il “ragionamento” che Fabianoregionale ineletto nella lista Zaia e poi passato al gruppo Misto, ha fatto durante una trasmissione televisiva in cui si affrontava il tema immigrazione. Lo show è andato in onda il 17 ottobre durante il programma Focus, della rete Medianordest. La questione dei flussi migratori appare particolarmente sentita dache, sulla sua pagina Facebook, condivide diversi post della Lega e di Matteo Salvini a riguardo. Quella sulla presunta attrazione sessuale delleverso inon è l’unica scivolata del ...

... "Barbisan ha liquidato la questione deiche scappano dalle guerre e dalla fame, ... Le scuse Dopo lo scoppio della polemica, Barbisan si è scusato per le sue: "Sono profondamente ...

Migranti, frasi shock in tv del consigliere veneto Barbisan: «I neri alle ... Open

Migranti: Barbisan, consigliere veneto, frasi shock sulla TV Tendenzediviaggio

È polemica per le parole di Fabiano Barbisan, eletto nella lista Zaia e attualmente nel gruppo misto: in tv prima ha detto che i migranti sono pasciuti, poi ha fatto una stupida battuta sessista: "For ...Il video del fuorionda di Andrea Giambruno fa discutere e il servizio di Striscia la Notizia porta critiche e polemiche al compagno di Giorgia Meloni ...