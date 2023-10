Migliaia di Giambruno popolano i nostri luoghi di lavoro | queste battutine non sono barzellette

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ieri sera il programma Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio dedicato alle “gaffes” del conduttore di Rete 4 Andrea. I toniquelli tipici del programma satirico: trombette, risate di sottofondo e infiniti replay. Le frasi preoccupanti che in questi mesi il conduttore compagno di Meloni ha pronunciato più volteetichettate come “esternazioni cazzare”. Traricordiamo il negazionismo dell’emergenza climatica, la colpevolizzazione della vittima nel caso dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo e infine l’aver paragonato il viaggio dei migranti dalle coste nordafricane all’Italia a una transumanza delle greggi. Insomma, se due più due dà quattro,incarna alla perfezione gli ideali dell’elettore medio di Giorgia Meloni: contro la scienza, contro le donne e ...