Mi viene istintivo stare coi più deboli | ma poi vedo la realtà e non so cosa augurarmi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ho presieduto, per dodici anni, due comitati della Ciesm (la Commissione per il Mediterraneo) e ho promosso, assieme al suo direttore generale e ad altri colleghi presidenti, la diplomazia scientifica per intensificare i rapporti tra gli stati mediterranei. Siamo andati in missione in Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Cipro e Turchia. Mi colpirono le donne: forti, determinate, decise a giocare un ruolo per la rinascita dei loro paesi. La prima volta in un paese arabo mi sorpresi quando, passeggiando da solo in una casba, di notte, vidi i numeri sulle porte delle case: almeno i numeri sono i nostri, pensai. Gia, i nostri… Mi prendevano in giro, i miei colleghi, per la mia passione per le cose arabe, dai tappeti all’artigianato. Una cultura a cui dobbiamo molto, senza mai riconoscerlo pienamente. Una lunga premessa per cercare di dimostrare che ho esperienza diretta di quel che ...