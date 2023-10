“Mi hanno rovinato la vita | cancellando la mia attività” | ha dovuto smantellare il suo parco per la pista da bob che non si farà mai

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Mi sento nauseato per quello che è accaduto. Qualche mese fa avevo dichiarato che ero la prima vittima della nuovada bob di Cortina, in realtà io sono l’unica vittima. Lainfatti non si, come avevo previsto da almeno due anni, ma mi ha ugualmentelal’imprenditoriale e turistica che svolgevo nel bosco di Ronco”. Mirko Gardini, 62 anni, era fino allo scorso mese di marzo il titolare delavventure “Adrenalin Center” realizzato in un arco di vent’anni accanto al Bob Bar, nella zona dove un tempo correva la vecchia“Eugenio Monti”. Un lavoro paziente per costruire piattaforme sugli alberi, percorsi con corde e scalette, così da offrire un’esperienza mozzafiato per adulti e ...