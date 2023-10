Mi fanno male i capelli | la recensione del film di Roberta Torre

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il: Mi, 2023. Regia:. Genere: Drammatico. Cast: Alba Rohrwacher, Filippo Timi. Durata: 83 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima Festa del Cinema di Roma. Trama: Monica sta perdendo la memoria e la sua vita si strappa. È la sindrome di Korsakoff, dice il medico. È irreversibile. Poi, l’inaspettato: la donna trova il modo di ridare senso alle cose prendendo in prestito i ricordi di un’altra Monica, che ha sempre ammirato: Monica Vitti. Si veste come lei, la imita, rivive le scene dei suoi, si identifica nei suoi personaggi fino a confondere il cinema con la realtà. Suo marito Edoardo, che la ama profondamente, lascia che questo gioco diventi la loro nuova vita. Prendere Monica Vitti e trasformarla ...

La regista racconta la sua opera, 'Mii capelli', in concorso alla festa del cinema di Roma Roberta Torre parla di 'Mii capelli', stasera in concorso alla festa del cinema di Roma, dove Alba Rohrwacher in diverse ...

Roberta Torre parla di 'Mi fanno male i capelli', stasera in concorso alla festa del cinema di Roma, dove Alba Rohrwacher in diverse scene recita duettando con Alberto Sordi e Monica Vitti.Roma, 19 ott. (askanews) - Alba Rohrwacher si identifica con Monica Vitti e riesce a salvarsi dal vuoto della mancanza di ricordi in cui l'ha immersa la sua malattia. Succede in "Mi fanno male i capel ...