Meteo | ciclone Medusa porta maltempo intenso sull’Italia Previsioni di venerdì 20 ottobre

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilsi abbattee provoca un peggioramento delsu diverse zone: sono queste ledegli esperti per domani,20. In particolare, è attesosu Liguria, alta Toscana, Alpi, Prealpi, medio e alte pianure. Tra le regioni più colpite, anche Valle d’Aosta, alto Piemonte e in serata il Lazio. C’è il rischio di alluvioni e nubifragi. Previste mareggiate e forti venti di Libeccio e Scirocco. Possibile acqua alta a Venezia. Sul resto delle regioni sarà ancora soleggiato, con clima piuttosto caldo (LE).