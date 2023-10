Meteo | allerta arancione prorogata in Liguria Ecco dove domani le scuole restano chiuse

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’ondata di maltempo arrivata sull’Italia durerà diversi giorni. I primi effetti si sono già visti su gran parte del Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico centrale, specie sulla Toscana. Èper il rischio di nubifragi sulladi Levante e sull'Alta Toscana. In alcune zone localmente potrebbe cadere l'equivalente delle precipitazioni attese in più di 2 mesi. La regione che viene monitorata con più attenzione è la. Una nuova- il massimo livello per temporali - scatta alle 22 di questa sera e interesserà tutta la regione (tranne i bacini grandi delle zone C, D ed E in cui rimane gialla) fino alle 15 di, venerdì 20 ottobre (LE PREVISIONIDI SKY TG24).