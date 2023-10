Medio Oriente | veto Usa alla risoluzione Onu sulle pause umanitarie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Consiglio di sicurezza dell'Onu, diventato sempre piu' polarizzato dopo l'invasione russa in Ucraina, resta paralizzato dai veti incrociati anche sulla guerra tra Israele e Hamas, rendendo sempre ...

"Non possiamo vedere altre vittime civili, bisogna riprendere il processo di pace in". 'La situazione è drammatica e preoccupante. Noi dall'inizio abbiamo fatto una ferma e netta condanna degli attacchi di Hamas. Dopo abbiamo chiesto di fermare l'escalation. Sono già ...

Tremonti: «La tragica crisi in Medio Oriente ultimo effetto dell'onda lunga della globalizzazione» - 24+ 24+

Come la guerra ha cambiato il Medio Oriente in 12 giorni, Paese per Paese Corriere della Sera

La seconda campagna nel sito palestinese di Beit Sahour, dove si tramanda che gli angeli annunciarono ai pastori la nascita di Gesù, è stata ..."Non possiamo vedere altre vittime civili, bisogna riprendere il processo di pace in Medio Oriente". “La situazione è drammatica e preoccupante. Noi dall’inizio abbiamo fatto una ferma e netta condann ...