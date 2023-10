Medio Oriente | domani riapre il valico di Rafah Sale la tensione con il Libano

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Mentre Israele aggiorna il numero di ostaggi in mano ad Hamas, 203 tenuti prigionieri a Gaza, e il conflitto entra nel suo 13esimo giorno, proseguono i raid israeliani sulla Striscia e i lanci di razzi al confine con il, fronte caldo che preoccupa anche Washington. E se sul fronte diplomatico non mancano gli appelli a una tregua e al ritorno alla diplomazia, con l'attesa visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in Egitto, sul campo si lavora per la riapertura deldi, già da, con l'obiettivo di far arrivare a Gaza i necessari aiuti umanitari alla popolazione. Accordo mediato dal presidente americano Joe Biden e annunciato dopo la visita lampo di ieri a Tel Aviv.Non pubblicamente, ma la Casa Bianca ha esortato Israele a non lanciare una campagna militare contro Hezbollah, mentre ...