McDonald’s | nuovo punto vendita a Giugliano | si cercano 60 dipendenti

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo Villaricca,apre unanche nel comune di. Il fast food americano ha programmato una nuova apertura a Licola, precisamente in via San Nullo, all’uscita dello svincolo della statale. Anche se non c’ancora una data ufficiale, sul sito è stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Entro il 24 ottobre, i candidati interessati a lavorare per ildi Licola potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e ...

McDonald's Is Giving Out 50-Cent Double Cheeseburgers PEOPLE