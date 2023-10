Maxi-rissa in campo | il giudice sportivo punisce i ‘violenti’ | 10 squalificati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Arriva la stangata deldopo laavvenuta sabato 14 ottobre al termine della gara valida per la prima giornata del campionato di calcio juniores provinciale suldel Doganella Calcio 2004. Sono stati in tutto10 giocatori, sette del Doganella e tre de La Setina.a scuola, i Carabinieri fermano gli studenti: pioggia di multesulda calcio dilettantistico Tutto è iniziato nei minuti finali della gara. Il pareggio su rigore all’ultimo respiro dei ragazzi de La Setina infatti è stata la scintilla che ha portato a una. E’ stata una sorta di caccia all’uomo, in cui anche l’arbitro è stato preso di mira dai ...