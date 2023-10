Mattino 5 | la moglie di Francesco Vecchi ha partorito e lui lo annuncia in diretta

... Paolo, nato ieri dall'amore con suaTina La Loggia. Francesco Vecchi , durante la diretta di5 , ha espresso tutta la sua profonda gratitudine verso la donna che gli è al fianco ormai ...

«Mia moglie ha agito alle mie spalle per dare al nostro bambino un nome orribile. Mia suocera era complice» ilmattino.it

Francesco Vecchi papà, il conduttore di Mattino 5 annuncia la nascita del figlio in diretta e Federica Panicuc ilmattino.it

Francesco Vecchi è diventato papà per la seconda volta e lo ha annunciato in diretta. Durante la consueta puntata di "Mattino 5", il conduttore ha comunicato ...Mattino 5, annuncio a sorpresa in diretta: Federica Panicucci stuzzica il co conduttore Francesco Vecchi: cosa è successo alla moglie VIDEO ...