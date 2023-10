Massimo Boldi a L' alba del tartufo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ha partecipato all'inaugurazione della Fiera Internazionale deld', presentandosi a sorpresa anche da Tartuflanghe, storica azienda dell'alta gastronomia piemontese specializzata in prodotti alconosciuta in tutto il mondo. La famiglia Montanaro, sin dalle sue origini, ha contribuito a rendere ile i prodotti tipici del territorio un'eccellenza mondiale tutta italiana. Era il lontano 1968, quando Beppe Montanaro, aprì un ristorante specializzato in funghi e tartufi ad, per poi decidere nel 1975, di svilupparsi a livello imprenditoriale fondando Tartuflanghe insieme alla moglie Domenica. Dopo il 1975, sono state tante le novità di questo illuminato imprenditore che, con Tartufissima, la prima pasta con il ...