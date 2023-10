Marvel’s Spider-Man 2 su PS5 | la recensione

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – C’è stato un momento in cui persino il logo di una PlayStation (la terza) era ispirato a-Man, che è sì una delle star principali di Marvel ma è anche il fiore all’occhiello della produzione cinematografica e videoludica di Sony. Se l’episodio minore dedicato a Miles Morales era servito come gioco di lancio di PlayStation 5,-Man 2 è un’esclusiva assoluta per la console che esplora in maniera più approfondita il rapporto tra Peter Parker e appunto Miles, i due-Man, che in questo gioco possono essere controllati entrambi passando da uno all’altro in quasi ogni momento della partita. Il cattivo di questo-Man 2 è Venom, sicuramente il più riconoscibile e temibile tra gli arcinemici del Ragno: ma c’è anche Kraven il Cacciatore, e una serie di altri ...