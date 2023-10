Marvel' s Spider-Man 2 | L' Avventura Imperdibile per gli Appassionati dell' Uomo Ragno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Milano - Il mondo dei videogiochi è in un periodo d'oro, e gli amanti dei fumetti e dei supereroi stanno per vivere un'autunno entusiasmante con l'arrivo di's-Man 2, un titolo esclusivo per PlayStation 5 creato da Insomniac Games. Questo sequel è destinato a migliorare ogni aspetto dei capitoli precedenti, offrendo l'esperienza definitiva. Disponibile il 20 ottobre in esclusiva sulla console di punta di Sony,'s-Man 2 è progettato per essere un traino nelle vendite nel periodo più importante'anno per i videogiochi. Il gioco offre una storia più matura, una vasta gamma di nuove funzionalità e, partendo dalle solide basi di's-Man (2018) e ...