Marvel’s Spider-Man 2 | il punto della storia | ecco un riassunto!

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In attesa dell’arrivo di-Man 2, vogliamo ripercorrere con voi, in questo riassunto, i punti salientidel primo capitolo e dello spin-off su Miles Morales: mettetevi comodi, sarà un lungo viaggio Tra i titoli più attesi di ottobre troviamo sicuramente-Man 2 di Insomniac Games, la nuova esclusiva di casa Sony che arriverà domani, 20 ottobre, in esclusiva PlayStation 5. Ve ne abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione completa, che potete trovare cliccando qui, e ne siamo rimasti davvero entusiasti, nonostante alcune cose da rimettere in sesto in un probabilissimo terzo capitolo del franchise. In occasione dell’uscita, però, abbiamo deciso di ripercorrere con voi gli avvenimenti dei due capitoli precedenti:...