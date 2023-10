Marotta sul caso scommesse | «La classe dirigenziale | le società e le istituzioni fanno poco per acculturare i giovani»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppeha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato diversi argomenti «Dico no all’eccesso di prudenza e di umiltà. Se sei all’Inter, devi essere ambizioso, l’asticella deve essere alta. Noi ci dobbiamo credere. Diverso è dire “siamo i migliori”: quella sarebbe arroganza. Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juventus è la favorita per lo scudetto. È stato l’anno del maggiore cambiamento della rosa, sono arrivati 12 giocatori nuovi. Nonostante questo, giudico il nostro avvio molto positivo. Perché ci sentiamo forti e abbiamo una grande considerazione di noi stessi, frutto dei risultati in Europa della scorsa stagione. ...