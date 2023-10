Marotta sul caso scommesse | La classe dirigenziale | le società e le istituzioni fanno poco per acculturare i giovani

(Di giovedì 19 ottobre 2023) ... GiuseppeL'amministratore delegato dell' Inter , Beppeha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato diversi argomenti "Dico no all'eccesso di ...

Perché a differenza dello scudetto, dove vince sempre il più forte, la Champions è un po' come la Milano - Sanremo nel ciclismo: contano anche le circostanze favorevoli"caso scommesse "...

Inter, Marotta: "Lukaku è il passato. Deluso da Skriniar. Lautaro non è come loro" Sky Sport

Marotta attacca Lukaku e Skriniar: “Profonda delusione”. L’annuncio sul nuovo bomber CalcioMercato.it

In una lunga intervista Marotta ha raccontato alcuni retroscena sulla partenza di Skriniar a parametro zero: “Ha sempre detto di no al rinnovo, ...Stando a quanto riportato da FcInter1908, a breve si avranno notizie in merito alla possibile richiesta dell'Inter al Consiglio Federale per la costituzione.