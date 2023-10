Marotta | ‘Skriniar e Lukaku delusioni | Lautaro non è come loro Inter | via un pezzo grosso all’anno’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) 2023-10-18 23:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’ad dell’Beppeha rilasciato alla Gazzetta dello Sport un’vista della quale vi riportiamo i passaggi salienti: “Dico no all’eccesso di prudenza e di umiltà. Se sei all’, devi essere ambizioso, l’asticella deve essere alta. Noi ci dobbiamo credere. Diverso è dire “siamo i migliori”: quella sarebbe arroganza”. FAVORITI – “Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L’esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con campionato e la Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juventus è la favorita per lo scudetto”. ROSA – “È la più omogenea, ci sentiamo garantiti in tutti i ruoli”, spiega, convinto di aver costruito ...