Calciomercato Inter,sul rinnovo di Lautaro: 'Non è come Skriniar'torna sull'addio di Lukaku: 'È il passato, non c'è una componente societaria che ancora pensi a lui. Nessuno, dico ...

Marotta attacca Lukaku e Skriniar: “Profonda delusione”. L’annuncio sul nuovo bomber CalcioMercato.it

Marotta: “Juve favorita! Lautaro non è Skriniar, che mi ha deluso ... SOS Fanta

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha fiducia sull'eventuale rinnovo di Lautaro Martinez: attacco a Skriniar ...L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport un'intervista della quale vi riportiamo i passaggi salienti: "Dico no all’eccesso di prudenza e di umiltà. Se sei all’Inter, devi ...