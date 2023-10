Marisol continua ad allenare Petit | il pubblico pazzo della ship di Amici 23

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Questo pomeriggio, giovedì 19 ottobre 2023, è andata in onda su Canale 5, una nuova ed imperdibile puntata del daytime di23. Ilormai si sta affezionando sempre di più agli allievi di quest’anno. Per questo ci teniamo a raccontarvi che cosa è accaduto in questo nuovo appuntamento con i ragazzi del talent. E visto che ci siamo vi anticipiamo subito che i momenti simpatici tra cantanti e ballerini non mancano mai…23,si allenano insieme Indovinate un po’?è tornata ad. Questa volta la ballerina ed il cantante sono andati direttamente in palestra.era tutt’altro che voglioso di allenarsi ma, al fianco di, ha eseguito tutti gli esercizi. Un ...