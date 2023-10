Mario Sechi | la necessità di alzare il livello di guardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Giorgia Meloni ha chiuso la frontiera con la Slovenia. La guerra tra Israele e Hamas è una partita a risiko imprevedibile, il presidente del Consiglio ha fatto una scelta precisa, dettata dalla realtà della crisi in Medio Oriente. È un segnale politico importante, ora sono 9 gli Stati dell'Unione europea che hanno deciso di sospendere le regole di Schengen e ripristinare i controlli, tre dei quali confinano con l'Italia: Austria, Germania, e Francia. Tutti gli Stati europei stanno mettendo a punto misure per contrastare l'immigrazione illegale, l'Italia deve moltiplicare l'impegno per monitorare 8.300 chilometri di costa, in particolare la rotta del Mediterraneo Centrale, il meccanismo dei rimpatri deve essere accelerato, come dimostra la vicenda del tunisino che era sbarcato a Lampedusa nel 2011 e ha chiuso la sua esistenza a Bruxelles da terrorista e assassino nel 2023. Quanti ...