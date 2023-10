Maratona Venezia 2023 | Mutai favorito per il bis Presentato il percorso | 6 000 partecipanti in laguna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ladiandrà in scena domenica 22 ottobre (partenza alle ore 09.40). La 37ma edizione di una delle 42 km di riferimento in Italia vedrà al via ben 6.000, a cui se ne aggiungeranno altri 10.000 impegnati tra 10 km (6.500) e mezza (3.500). Ben 80 Nazioini saranno rappresentate, con una ricaduta economica stimata di ben 15 milioni di euro sul territoriore. La corsa scatterà da Villa Pisani a Stra e si concluderà a Riva Sette Martiri Il grandedella vigilia sarà l’ugandese Solomon, che lo scorso anno si impose con il record del(2h08:10). I suoi avversari principali saranno il kenyano Emmanuel Rutto Naibei (secondo nell’ultima edizione), l’etiope Bekele Mesfin Teshome e l’altro kenyano Noah ...

E' stata presentata questa mattina, all'Auditorium della Città Metropolitana di, la 37esima edizione delladiin programma domenica 22 ottobre sulle distanze della, mezzae 10 chilometri. Saranno 16.000 gli atleti al via nelle 3 gare, di cui circa il 40% rappresentato da ...

Si alza ufficialmente il sipario sulla 37esima edizione della Maratona di Venezia in programma domenica 22 ottobre sulle distanze della maratona, mezza maratona e 10K e che da quest'anno ...