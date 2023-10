Manutenzione strade in Toscana | dalla Regione 2 | 5 milioni a Province e Città metropolitana

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Con una delibera presentata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, la Giunta regionale ha destinato 2,5di euro allee alladi Firenze per opere di miglioramento stradale. “Si tratta – spiega l’assessore Baccelli – dei proventi delle sanzioni per violazione al Codice della strada comminate sulla Firenze-Pisa-Livorno, che, per convenzione, destiniamo a investimenti per il miglioramento di tutte ledi competenza regionale, la cuifa appunto capo alle Amministrazioni provinciali; mentre alla sola Fi-Pi-Li riserveremo un finanziamento apposito pari a ulteriori 2,5di euro. I fondi destinati a ciascuna realtà provinciale sono stati ripartiti, con un criterio uniforme, sulla ...