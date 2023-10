Manovra | Schlein “Offerto asilo politico per gli emendamenti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La maggioranza è in sofferenza perchè sa che per la prima volta in democrazia il governo ha detto ai suoi deputati e senatori che non possono presentaresulla. Hoai colleghi di maggioranza che vorranno portareall'opposizione”. Così la segretaria del Pd, Elly, ospite a Rtl 102.5. “Riguardo allasiamo preoccupati per i tagli al sistema sanitario pubblico. Ci servono maggiori investimenti e l'assunzione di nuovo personale. Per quanto riguarda l'evasione fiscale, riteniamo che sia molto alta e crediamo che sia necessario abbassare le tasse per lavoratori e imprese. Dobbiamo avere un sistema fiscale più equo e progressivo. Crediamo che l'equità sia fondamentale e la ...