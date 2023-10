Manovra | Abodi | ' sport? Credo che ci sarà una conferma dei numeri dello scorso anno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - “Loin? La tabella che comprende la parte in conto investimenti e in conto capitale per tutti sta per uscire, tra qualche giorno il datopiù puntuale. Mache ciunadei”. Queste le parole del ministro per loe per i giovani, Andrea, parlandospazio che lotroverà nella prossimadi bilancio. “Quello che dovremo fare in più e in meglio è il coordinamento con altre misure che non sono esclusivamente legate allocome il fondo sviluppo e coesione, che per ora ha dato zero allo ...