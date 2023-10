Manolo Portanova | la Procura generale dello sport chiede la radiazione | presentato il ricorso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Una squalifica di 5 anni con proposta di. È la richiesta avanzata dallaper, il calciatore oggi in Serie B alla Reggiana che è stato condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo. Nonostante la sentenza, finoraha potuto tranquillamente continuare a scendere in campo. Infatti, la Corte d’Appello della Figc ha ribadito un mese fa che nel calcio italiano non esiste una norma che punisca a livelloivo un reato così grave. Contro questa decisione, però, iltoreUgo Taucer e iltore nazionale Marco Ieradi hanno ...