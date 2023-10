Manchester United | si ferma Casemiro | infortunio in nazionale per il brasiliano

(Di giovedì 19 ottobre 2023)rimarrà in Brasile per curarsi a seguito di unrimediato in, dove la Seleçao ha affrontato le partite contro Uruguay e Venezuela valevoli per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il, ha fatto sapere che la decisone è stata presa dal club affinché il centrocampista ex Real Madrid “Si riprendesse nel miglior modo e il più rapidamente possibile”. Ilsalterà la prossima partita di Premier League contro lo Sheffield. SportFace.

Inoltre su Leonardo è forte ora anche l'interesse died Eintracht Francoforte Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ...

Manchester United, Casemiro si è infortunato in Nazionale. Resta in Brasile per curarsi TUTTO mercato WEB

Manchester United pronto a esercitare l'opzione di rinnovo su tre giocatori TUTTO mercato WEB

Lo svincolato di lusso Jesse Lingard sta per firmare con l’Al Ettifaq, ma prima il club saudita manderà via due stranieri per fargli spazio ...Si può amare il calcio in tanti modi. Giocandolo innanzitutto, ma anche seguendolo allo stadio o in tv, seguendolo costantemente su giornali e riviste o collezionando cimeli vari come ...