Manchester City-Brighton sabato 21 ottobre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilviene da quattro trasferte, delle quali tre perse e una vinta, quella di Champions League contro il Lipsia, guarda caso l’unica in cui ha giocato Rodri che invece in Premier League era squalificato. Le sconfitte contro Wolverhampton e Arsenal sono costate la testa della classifica alla squadra di Guardiola che ora è InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Il Chelsea blinda Ian Maatsen , terzino sinistro classe 2002 che era finito nel mirino di Barcellona,e West Ham. I londinesi hanno attivato oggi l'opzione per estendere il contratto del giocatore per un'altra stagione, portando così la scadenza al 30 giugno 2025.

Fantasma al City, leader con l'Inghilterra. Chi è davvero Phillips La Gazzetta dello Sport

MANCHESTER CITY, PHILLIPS APRE ALL'ADDIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Anche il Barcellona ha messo nel mirino il gioiello argentino del Manchester City Julian Alvarez: è sfida al Real Madrid. Nella prossima sessione di mercato estivo, uno dei protagonisti assoluti ...Rodri sembra contento della propria esperienza al Manchester City. Il calciatore spagnolo ha firmato nella scorsa stagione il "Triplete" vivendo ...