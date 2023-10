Maltempo | nubifragi a Livorno e a Pisa Tromba d’aria ad Antignano Attesi forti temporali a Firenze | Siena | Arezzo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilha colpito duramente la costa della Toscana. In particolare le province di, trombe d'aria, allagamenti, tetti scopechiati e alberi divelti. L'ondata provocata dal Ciclone Medusa si è abbattuta sulla Toscana, provocando danni e disagi, come detto, tra il Livornese e ilno, aree dove si sono registrati fino 60mm di pioggia nel giro di un'ora L'articolo proviene daPost.

Occhi puntati sui settori di confine tra le Alpi Marittime e la valle Roia: attesi forti temporali nelle prossime ...

Maltempo, nubifragi e trombe d'aria nel Pisano e nel Livornese Agenzia askanews

Maltempo, nubifragio a Livorno: scuole chiuse e stazione allagata ... Open

Notevoli problematiche sul traffico veicolare sia per motivi legati al maltempo che per incidenti ... in arrivo celle temporalesche che potrebbero interessare il territorio. Nubifragio a Casciana ...Il maltempo ha colpito duramente la costa della Toscana. In particolare le province di Livorno e Pisa. Nubifragi, trombe d'aria, allagamenti, tetti scopechiati e alberi divelti. L'ondata provocata dal ...