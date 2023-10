Maltempo | allerta arancione in tre Regioni Ecco la situazione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) dopo la prima nottata di pioggia in Toscana Sono in arrivo oggi piogge e temporali al Centro Nord, per cui è stata diramata unameteoin treitaliane: Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Questo perché i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte in estensione al Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Ilè determinato d auna perturbazione proveniente ...