(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il ritorno di Ruslan Malinovskyi aaffrontandoda avversario: tantie ancheAtalanta Genoa vuol dire anche il ritorno dell’ex trequartista nerazzurro Ruslan Malinovskyi. 143 partite, 30 goal fatti, 28 assist, molte pagine di storia orobica all’insegna però dell’incompiuto: l’altalena tra prestazioni stupefacenti (grazie soprattutto al suo potente sinistro) a quel salto di qualità mai arrivato nel momento in cui la Dea tatticamente aveva bisogno di lui. Dal suo approdo anell’estate del 2019, ha rappresentato il concetto di incompiuto nonostante il talento e i numeri citati in precedenza. Malinovskyi alè stato molto simile, metaforicamente parlando, a Pasalic: protagonista dei goal destinati a entrare ...

Genoa-Roma, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Mourinho GenovaToday

Malinvoskyi ritorna da ex a Bergamo: l'Atalanta tra ricordi gloriosi e qualche rimpianto Calcio News 24

oppure, come ha dovuto fare in mancanza degli ultimi due, affidarsi a giocatori più dinamici e giovani come Frendrup, Thorsby e Malinovskyi con l’inserimento nei secondi tempi di Kutlu.Il Milan porta a casa tre punti e la testa della classifica, il gol di Pulisic è contestato, validato dal VAR; entrambi i portieri espulsi nel finale ...