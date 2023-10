(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "L'Italia è da sempre uno dei più grandi attori nel campo. Siamo tra le potenze economiche spaziali, abbiamo imprese capaci di lavorare al meglio. Pur essendo però tra i primi, non avevamo ancora una. Altri Paesi in cui questo settore non è così determinante l'avevano, noi no. Noila. Oggi è fondamentale averla: un tempo erano gli Stati a gestire le operazioni spaziali, oggi invece intervengono sempre più i privati. E' necessario quindi normare ciò che accade nello spazio" lo ha detto il ministro delle Imprese e delinAdolfo ...

AGI/Vista - "Il 'Carrello Tricolore' ha esemplificato l'attività del mio ministero nel far sentire tutti partecipi di un progetto comune. Le associazioni, i marchi deline le imprese internazionali che hanno aderito, offrendo prodotti a prezzi scontati per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Non si era mai visto uno sforzo così corale.

Made in Italy, Urso: "Faremo la prima legge sulla politica spaziale" La7

Università, parte la stagione accademica. I migliori corsi in Made in Italy e Gastronomia: Fashion e tecnolog… la Repubblica

Dopo Roma, il gustosissimo tour itinerante che porta in giro per tutta l'Italia uno dei prosciutti simboli del Made in Italy arriva anche a Bari con ben quattro tappe dal 23 al 26 ottobre, per poi ..."L'Italia è da sempre uno dei più grandi attori nel campo spaziale. Siamo tra le potenze economiche spaziali, abbiamo imprese capaci di lavorare al meglio. Pur essendo però tra i primi, non avevamo an ...