Made in Italy | industria e spazio Il bilancio di Adolfo Urso

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il governo di Giorgia Meloni tra cinque giorni compirà un anno. E anche per uno dei ministeri più strategici dell’esecutivo, quello per le Imprese e ilin, guidato da, è tempo di fare un primo. E così è stato, nella grande sala degli Arazzi, a Palazzo Piacentini, in Via Veneto. Mentre l’Italia attende il giudizio dell’Europa e delle agenzie di rating (domani è prevista a Borsa chiusa la nota di Standard&Poor’s) sulla manovra da 28 miliardi appena licenziata da Palazzo Chigi (il verdetto dei mercati, positivo, è già arrivato), l’ex presidente del Copasir ne ha approfittato per tirare una riga, unitamente al viceministro Valentino Valentini e i sottosegretari Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci. Il dicastero, un tempo chiamato dello Sviluppo Economico e ancor prima ...