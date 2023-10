“Made in Brescia” | il report

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “in”: sul territorio 144 imprese manifatturiere a partecipazione estera; generano un fatturato di 4,3 miliardi (oltre il 10% del totale) e occupano oltre 11mila addetti · A evidenziarlo l’edizione 2023 della ricerca “Multinazionale”, realizzata dal Centro Studi di Confindustria, che offre un censimento delle aziende locali partecipate da operatori stranieri (inward) e delle iniziative all’estero da parte delle realtàne (outward). · Gli investimenti all’estero riguardano ben 265 imprese industrialine, che detengono partecipazioni (produttive e/o commerciali) in quasi 800 aziende estere. · Germania e Stati Uniti i Paesi maggiormente coinvolti, sia sul fronte inward, sia su quello outward. Le imprese manifatturiere ...