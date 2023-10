“Ma è fatto apposta?” Imbarazzo al Mercante in Fiera | c’è Sophie Codegoni e tutti notano il particolare

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Divertente fuori programma dialin, lo sfortunato (in termini di ascolti) programma Rai condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa ha invitato grandi volti conosciuti nel panorama televisivo per tentare di risollevare un tantino lo share del programma che hae sta ancora facendo tanto discutere. E ospite dell’ultima puntata anche, ovvero la donna del momento del quale ogni rivista satinata sta parlando in queste ultime settimane. >> “Vi dico io la verità su di loro”. Alessandro Basciano e, nuovo colpo di scena Tutto ‘merito’ ma sarebbe meglio definirla ‘colpa’ del presunto tradimento di Alessandro Basciano, ovvero quello che fino a qualche mese fa era ...