Lukaku torna a Roma per superare la tragedia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Romeludopo la sosta nazionale e ladi Bruxelles: in Belgio apprezzata la leadership mostrata Dopo lo schok di Bruxelles, Romeluper mettersi alle spalle ladi lunedì scorso. In Belgio, come riportato dal Corriere dello Sport, Big Rom ha ricevuto il plauso per la leadership dimostrata in spogliatoio nelle ore più delicate che hanno portato poi alla sospensione della partita. Il belga, attesso per oggi pomeriggio nella capitale, ha già parlato con Mourinho e ora si concentrerà sul prossimo impegno dei giallorossi: contro il Monza vuole trovare la quinta rete consecutiva in campionato.