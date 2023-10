Lucca rinnega Sandro Pertini L’Anpi | “Deriva fascistoide”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pubblicato il 19 Ottobre, 2023non intitolerà nessuna strada o piazza all’ex presidente della Repubblica.A deciderlo è stato il consiglio comunale che ha bocciato la mozione del consigliere Daniele Bianucci (Sinistra con), respinta con 17 voti contrari e 12 a favore. Il motivo per cui la maggioranza in consiglio comunale aha deciso di bocciare la mozione di intitolare una via o una piazza a, è stato spiegato ieri, durante la seduta, dal consigliere di Forza Italia Giovanni Ricci. Durante la dichiarazione di voto ha spiegato a nome della maggioranza: “L’amministrazione ha fissato una road map che contiene priorità differenti. Quanto viene chiesto poteva essere fatto dai proponenti durante il periodo in cui hanno governato la città, nella ...